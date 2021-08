Alt om Marvel's Avengers: War for Wakanda samlet i én trailer

HQ

Da Square Enix og Crystal Dynamics bekreftet at Marvel's Avengers sin War for Wakanda-utvidelse vil slippes den 17. august lovet de også å ha en War Table-sending med mye mer informasjon dagen før. De holdt selvsagt ord.

Den omtrent fjorten minutter lange videoen under starter med en trailer som gir en rask oppsummering av hva historien i War for Wakanda går ut på før vi får vite mye mer om hvordan Black Panther er å spille som (virker nesten som en blanding av Black Widow og Hulk med litt hjelp fra fancy teknologi og ånder), de nye fiendetypene, hvordan Wakanda som område vil være både likt og ulikt fra de vi allerede har, hva Klaw og Crossbones kan finne på, de meget lovende forbedringene av menyene og mye mer. Kort sagt virker det som om utviklerne har ment alvor med å si at dette uten tvil blir den største utvidelsen til Marvel's Avengers så langt. Er dette nok til å holde på interessen din eller bringe deg tilbake?