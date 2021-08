Alt om musikken i Marvel's Guardians of the Galaxy

HQ

For en uke siden fikk vi den første videodagboken fra Marvel's Guardians of the Galaxy

, og den fokuserte på karakterdesignene. Disse er selvsagt en veldig viktig del av dette fascinerende universet, men noe annet essensielt er musikken.

Det kan virke som om Eidos-Montréal har tenkt å gi oss nytt hver torsdag siden vi i dag har fått en ny videodagbok som altså gir nærmere informasjon om musikken i Marvel's Guardians of the Galaxy. Da snakker vi ikke bare om de originale melodiene til Richard Jacques, men også en drøss med 80-tallssanger fra verdenskjente artister og et band utviklerne selv har dannet som skal ta både stemningen og kamper til nye høyder.