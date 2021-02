Alt om Season 2 av Call of Duty: Black Ops Cold War og Warzone

Du ser på Annonser

I går fikk vi en nysgjerrighetspirrende trailer fra Treyarch som viste noe av det som venter i Season 2 av Call of Duty: Black Ops Cold War og Call of Duty: Warzone, og nå har vi fått en massiv oversikt som viser alt vi kan se frem til.

Som forventet venter det fire nye operatører, samtidig som at det er hele seks nye våpen på vei: automatriflen FARA 83, SMG-en LC10, R1 Shadowhunter-armbrøstet, skarpskytterriflen ZRG 20mm, en machete og en spade.

Disse kommer nok godt med i den såkalte Outbreak-delen av Zombies som endelig har blitt offentliggjort. Her går turen til et massivt kart i Uralfjellene som er såpass stort at vi kan bruke kjøretøy. Dette åpner selvsagt opp for helt nye typer oppdrag og møter med nye fiendetyper også, men utviklerne nøyer seg med å si at vi blant annet må eskortere en rover som søker etter portaler og finne elite-fiender ved hjelp av en satelitt.

Nye områder, fiender, våpen og oppdrag er ikke alt som venter i Zombies. En ny Field Upgrade kalt Frenzied Guard vil gjøre slik at alle fiender vil gå etter deg og kun gjøre skade på beskyttelsen din. Ganske greit å ha om resten av laget ditt er omringet eller du ønsker å lede en massiv flokk vekk fra oppdragsområdet. Kremen på kaken er vel da den nye ammunisjonstypen Shatter Blast som gjør eksplosiv skade og gir hver kule mulighet til å eksplodere slik at eventuell beskyttelse sprenges i fillebiter.

Så har vi selvsagt de nye multiplayerkartene. Åpenbart nok tar det første, Apocalypse, oss til jungelen i Laos hvor vi får kjempe seks mot seks i en liten landsby og mystiske ruiner. Deretter kommer et Multi-Team-kart i det klaustrofobiske Golova i Russland, Hefe Mansion fra "End of the Line"-oppdraget til Gunfight og Face Off før vi til slutt får oppleve Miami på dagtid i Miami Strike.

Hva moduser angår kommer både Gun Game, Hardpoint og Stockpile tilbake.

For å piffe opp både gamle og nye kart litt mer kommer Scorestreaken Death Machine som enkelt og greit er en minigun, samtidig som at en Sedan og fireseters Light Truck tar oss raskere fra A til B.

Call of Duty: Warzone vil selvsagt ikke være dårligere, så vi kan glede oss til en rekke endringer av Verdansk. Foreløpig får vi bare spesifikt vite at en mystisk tanker kalt Vodianoy vil ligge utenfor Rebirth Island, og det høres virkelig ut som om zombier har drept mannskapet. Utenom det får vi bare vite at det kommer lyder fra under bakken, men hva disse er må vi visst finne ut av selv.

Når vi uansett er inne på Rebirth Island er det greit å nevne at en av de nye modusene kalles Rebirth Island Resurgence Extreme. Her økes antall spillere til 90, så det høres kaotisk ut. Kaotisk virker også som en passende beskrivelse av Exfiltration. En radio vil dukke opp på et tilfeldig sted i Verdansk, og spilleren som får fingrene i denne og overlever en ukjent tid vinner automatisk kampen for seg eller laget sitt. Problemet er bare at personen med radioen vil markeres på kartet i samme stil som Most Wanted-kontrakter. Utenom det gjelder de samme Battle Royale-reglene og konseptene.

Om alt går som planlagt vil Season 2 starte mellom klokken 0600 og 0800 den 25. februar, og selv om jeg ikke kommer til å hoppe inn fra første stund er det liten tvil om at det blir spilling på kvelden i alle fall.