Álvaro Morata vender tilbake til Serie A i en av Italias mest fasjonable klubber

HQ

Álvaro Morata, det spanske landslagets ikoniske nummer "9", har vært litt av en globetrotter, og har spilt for Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Chelsea, AC Milan og i fjor, overraskende nok, Galatasaray. Nå er imidlertid tiden i Tyrkia over, og han vender tilbake til den italienske ligaen.

I løpet av de siste timene har flere nettsteder rapportert at spissen er nær ved å signere med Como, et av opprykkslagene i Italia: De endte på tiendeplass i Serie A i fjor i sin første sesong i førstedivisjon på 22 år. Klubben som trenes av Cesc Fábregas er på moten, og har investert stort i sommer, over 100 millioner euro, i forsterkninger som inkluderer Jesús Rodríguez fra Betis, Martín Baturina fra Dinamo Zagreb, og nå altså Morata på lån.

Eieren av spilleren vil imidlertid forbli Milan. Ifølge rapporter via Asvil Como betale 5 millioner euro til Galatasaray for oppsigelsen av Moratas nåværende lån, og Milan vil motta 1 million euro fra Como for det ettårige lånet, pluss 9 millioner euro for forpliktelsen til å kjøpe Álvaro Morata ved utgangen av året. Totalt 15 millioner euro for 32-åringen, som sjelden har tilbrakt mer enn to år i samme klubb. Han valgte faktisk å forlate Atlético de Madrid som følge av en depresjon og trakassering.