Álvaro Morata forlater Milan og går til tyrkiske Galatasaray, ifølge Fabrizio Romano

Álvaro Morata, spiss for AC Milan, har spilt i tre store ligaer: Spanske LaLiga, engelske Premier League og italienske Serie A. Hans neste trekk vil imidlertid overraske mange, ettersom han angivelig skal spille for tyrkiske Galatasaray S.K. i Süper Lig.

Det er i hvert fall det Fabrizio Romano, en anerkjent insider, har sagt. Den italienske og tyrkiske klubben skal være i ferd med å sluttføre avtalen, som kan bli beseglet i dag. På den måten vil den spanske kapteinen forlate Milan etter bare fem måneder, med 25 kamper og seks mål, og oppnå én tittel, Supercoppa.

Milans sesong har vært ujevn, og de ligger for øyeblikket på syvendeplass i Serie A, en svært skuffende plassering (de ble nummer to i fjor) som resulterte i at treneren fikk sparken i siste åndedrag i 2024.

Hvis Morata, 32 år gammel, flytter til Galatasaray, vil han sannsynligvis sikre seg Super Lig-tittelen i år, ettersom Istanbul-klubben ligger på førsteplass i den tyrkiske ligaen. På den annen side vil han bytte ut Champions League med Milan med Europa League.