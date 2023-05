Amazon kunngjør nytt The Lord of the Rings MMO

Fikk noen av dere en følelse av å ha lest noe lignende før? Det er fordi Amazon fortalte at de jobbet med et free-to-play MMO i The Lord of the Rings-universet tilbake i 2019 før de kansellerte det to år senere da Tencent ikke ønsket å inngå en ny avtale. Den siste delen er en viktig merknad, da den på en måte forklarer dagens kunngjøring.

HQ

Embracer Group, som kjøpte Middle-earth Enterprises og rettighetene til videospill basert på de litterære The Lord of the Rings-verkene i fjor, har kunngjort at Amazon lager et nytt open-world The Lord of the Rings MMO for PC og "konsoller". Det høres ikke ut som dette er en gjenoppliving av det tidligere nevnte spillet, ettersom pressemeldingen sier at prosjektet er i et tidlig stadie av produksjonen, så vi må sannsynligvis vente en stund for å se det i aksjon.

Likevel er det verdt å nevne at dette spillet utvikles av New World-utviklerne i Amazon Games Orange County, så det kan muligens gi oss en ide om hva som venter.