Amazon Primes Life is Strange -serie ser ut til å ha funnet sin hovedrolle

Life is Strange -tilpasningen er en av mange videospillserier eller filmer som blir brakt til liv av en rekke streamere og studioer over hele verden. Amazon Prime Video er i ferd med å bli litt av et navn innen videospillfilmatiseringer. For tiden nyter de godt av en solid mottakelse av den andre sesongen av Fallout, og har noen store prosjekter på gang, ikke minst God of War- og Life is Strange -adapsjonene.

Vi har visst om Prime Videos Life is Strange -show en stund nå, men vi har ennå ikke fått mange store detaljer kastet vår vei. Ifølge Jeff Sneiders The Insneider-blogg ser det imidlertid ut til at Maisy Stella er satt til å spille hovedrollen.

Vi vet ikke om den rollen kommer til å være Max Caufield eller om showet kommer til å avvike fra spillets originale historie. Stella er kjent for sine roller i My Old Ass, Nashville og Poetic License. Hennes IMDb-side har henne for øyeblikket ikke som hovedrolle i Life is Strange -serien, men denne nyheten er ennå ikke offisiell, og bør tas med en lett klype salt. Sneider er vanligvis ganske troverdig i sine rapporter, men det er alltid verdt å sjekke ut hva han diskuterer.