Amazon sitt New World utsettes til august

Da Amazon i siste liten bestemte seg for å utsette MMORPG-et New World vekk fra august forrige juli fikk vi beskjed om at planen var å slippe det i løpet av våren 2021. I stedet viser det seg at vi må vente et helt år lenger enn først planlagt.

For etter en rekke lukkede tester de siste månedene har utviklerne i Amazon Game Studios lagt ut en melding hvor de skriver at New World nå utsettes til den 31. august. Grunnen er at testerne som forventet har gitt klar beskjed om at både verdenen, kampsystemet, crafting og ikke minst såkalt endgame-innhold må forbedres betraktelig, noe som ikke lar seg gjøre innen våren.

Den gode nyheten er at alpha-testingen vil starte på dette kontinentet den 30. mars, mens alle som forhåndsbestiiller spillet vil få bli med i en lukket beta som starter den 20. juli.