Etter floppen Crucible var det godt å både se og høre at MMORPG-spillet til Amazon, New World, faktisk ikke var så verst i beta-form. Betatesten fikk raskt over 200 000 spillere samtidige på Steam, og den suksessen har fått konsekvenser.

For etter å ha fått en drøss med positive og negative tilbakemeldinger under betaen har Amazon Game Studios bestemt seg for å utsette New World fra den 31. august til 28. september slik at de får gjort noen endringer og siste forbedringer.