Amazon vil lage en Mass Effect-serie

I februar virket det som om Henry Cavill, kjent for blant annet Man of Steel, The Witcher og Mission: Impossible - Fallout, hintet til en film eller serie basert på Mass Effect. Siden han tilsynelatende gjorde dette i sminkestolen til The Witcher antok mange at dette var et Netflix-prosjekt, men det virker som om et annet studio får æren.

Vanligvis ekstremt pålitelige Deadline avslører nemlig at Amazon Studios nærmer seg en avtale med Electronic Arts om å lage en TV-serie basert på Mass Effect. Dessverre kan de ikke avsløre om det er snakk om en original historie eller vil være inspirert av spillene, så det skal bli interessant å se hva som venter om selskapene blir enige.