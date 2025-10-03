Amon skal være kraftigere etter Borderlands 4s siste oppdatering

HQ

Nylig introduserte Gearbox den femte Vault Hunter som vil dukke opp i Borderlands 4 som en DLC-karakter. C4SH lanseres tidlig i 2026, noe som betyr at vi har noen måneder på oss til å bli kjent med de fire tilgjengelige alternativene frem til da.

Alle som har spilt Borderlands 4 har kanskje lagt merke til at noen av Vault Hunters er litt mer effektive enn andre, nemlig at Amon the Forgeknight sliter noe sammenlignet med sine destruktive venner. Dette bør forhåpentligvis endre seg fra nå av, ettersom en ny oppdatering for looter-shooteren har kommet, og den har justert og justert de forskjellige karakterene en smule.

Som Gearbox uttrykker det: "Spesielt Amon får en rekke justeringer for å bringe ham nærmere i tråd med det generelle kraftnivået til de andre Vault Hunters. Vexs innkallinger og Rafas nærkampkraft ser justering for å gjøre disse byggene mer levedyktige i det sene sluttspillet. Til slutt har Harlowe et par justeringer for å sikre at Stasis får verdi for spillerne.

De fullstendige oppdateringsnotatene er ganske lange, så husk å gå over her for å se de intrikate endringene som vil gjøre Amon treffer hardere, mer overlevelsesdyktig og til slutt mer effektiv i kamp.