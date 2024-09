Analytiker mener Concord bare har solgt 25.000 enheter

HQ

Siden lanseringen har Concord vært den døde hesten som bare ikke kan slutte å bli sparket. Utrolig lave Steam CCU-tall viste at det hadde en mildt sagt treg start, men nå ser det ut til at vi har fått en formening om hvor dårlig Concord har gjort det.

Ifølge analytikeren Simon Carless, medforfatter av nyhetsbrevet GameDiscover.co (takk, IGN), antas det at Concords salg fordeler seg på 10.000 eksemplarer på Steam og 15.000 på PlayStation, noe som gir en total på 25.000 solgte eksemplarer.

Det er veldig, veldig dårlig hvis det viser seg å være sant, og det vil forklare hvorfor vi ikke har sett Sony skryte av åpningssalget. Det ser ut til at til tross for at det er et anstendig spill, kunne Concord ikke bryte inn i det mettede live service-markedet i dag. Dette har vært en stor investering for Sony når det gjelder tid og penger, og så må vi se hvor studioet går videre.