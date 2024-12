Ancelotti sier det var uselviskhet, og ikke feighet, som gjorde at Mbappé nektet å ta straffe forrige helg

HQ

Kylian Mbappé fikk endelig Real Madrid-fansen til å skrike av glede - ikke raseri - forrige helg, etter at han scoret et forbløffende mål mot Getafe i en LaLiga-kamp som gjør at de nå ligger helt likt med et uberegnelig FC Barcelona i kampen om tittelen.

Søndag, i Real Madrids 2-0-seier mot Getafe, bommet Mbappé også på minst tre helt klare målsjanser, men det som ble mest omtalt var at han nektet å ta straffe.

Uten Vini jr. som har vært skadet det meste av måneden, er Mbappé Madrids viktigste straffeskytter (han har allerede scoret tre), men han bestemte seg for å la Jude Bellingham ta straffen denne dagen, som endte opp med å bli åpningsmålet. Mbappé scoret sitt eget mål noen minutter senere.

Var det usikkerhet? Feighet, som noen fans antydet, etter å ha bommet på et annet straffespark tidligere samme uke mot Liverpool?

"Jeg ser det ikke som mangel på mot, men som en viktig handling for lagkameratene hans", sa trener Ancelotti.

Carlo Ancelotti, på en pressekonferanse foran morgendagens (onsdag) kamp mot Athletic Club, mener det var en handling av ansvar og uselviskhet, og at det "fra et stort talent som Mbappé er en handling som vi verdsetter veldig høyt, fordi det betyr at det som kan være det største talentet som finnes i fotball, stiller seg selv til tjeneste for laget."

Han legger til at dersom det blir aktuelt å ta et nytt straffespark i morgendagens kamp, vil det være opp til dem å avgjøre det. "Bellingham og Mbappé vil analysere det i morgen, og velge den som er i best form til å ta den. Det er ikke noe å diskutere.