Andor: Sesong 2s fireårige struktur ble "født ut av desperasjon"

HQ

Det føltes som en ganske merkelig beslutning fra Disney å forlate den opprinnelig planlagte fem-sesongen for Andor for i stedet å servere en monster andre sesong som dekket de fire årene mellom den første sesongen og hendelsene i Rogue One: A Star Wars Story. Men dette var ruten som ble tatt av en rekke årsaker.

Showrunner Tony Gilroy har forklart mange av disse i et nytt intervju med SFX magazine (takk, GamesRadar+), der han bemerker at denne mer strømlinjeformede tilnærmingen - der hver tredje episode spenner over et år av Cassian Andors liv - var "født ut av desperasjon".

"Vi var halvveis gjennom innspillingen av sesong 1, på vei gjennom Covid, og den monumentale størrelsen på serien, innsatsen og alt det andre begynte å gå opp for oss. Vi innså at jeg ikke hadde nok kalorier til å gjøre det, og Diegos ansikt tålte ikke timingen, fordi det tar for lang tid å lage det. Vi ble reddet av Disney som sa: "Ok, hvis dere kan finne en måte å gjøre det på, så er vi med på det."

Han fortsetter: "Det er et fascinerende eksperiment, og jeg vet ikke om noen har gjort det før. Vi kommer til å hoppe et år mellom hver blokk, og vi kommer til å bruke det negative rommet på en veldig interessant måte, ved å komme tilbake i tre dager om gangen, så det er som en torsdag, fredag, lørdag, eller en mandag, tirsdag, onsdag. Utfordringen er hvordan du kommer tilbake [for å starte hvert kapittel]. Vi ville at det skulle være så elegant og sømløst som mulig, og at det bare skulle være å sette i gang. Det ble mye eksperimentering for å sikre at det ville fungere."

Andor kommer tilbake til Disney+ fra 23. april (i Storbritannia og Europa), og vil tilby hvert av sine tre episodiske år per uke frem til den store finalen i midten av mai. Du kan sjekke ut den siste traileren for serien her.