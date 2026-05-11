Andrea Pessino er strålende fornøyd med utviklingen God of War tok i 2018: "Det var et av mine favorittspill gjennom tidene"

Det er tydelig for alle at designmalen for store spill de siste årene ser ut til å følge et veldig spesifikt og likt mønster, uavhengig av hvilket selskap som står bak. Dette har ikke bare ført til en følelse av "apati" blant spillerne når det gjelder fremtidige utgivelser, men også til at markedet har blitt overmettet med spill som deler samme estetikk, tema eller gameplay. Og det går på bekostning av alt annet.

Men innimellom dukker det opp "dristige" studioer og utviklinger som ikke bare endrer kursen til en spesifikk franchise, men som også blåser nytt liv i hele spekteret av sjangeren. Det var dette som skjedde med God of War i 2018, og en som så dette tydelig var veteranen Andrea Pessino.

Pessino, som var produsent på The Order 1886 og som også kjenner God of War -franchisen godt etter å ha jobbet med de to PSP-titlene, var "henrykt" over den nye retningen som Santa Monica Studio ga Kratos i 2018, som han fortalte oss under vårt møte på Comicon Napoli 26, som du kan se med undertekster nedenfor.

Etter å ha diskutert The Order 1886 og dens kritiske mottakelse, dreide samtalen seg nettopp om den oppstillingen av store utgivelser, til overraskelsen av God of War (2018) ankom. "Jeg elsket det. God of War 2018 var et av mine favorittspill gjennom tidene."

Etter å ha sett tilbake på arbeidet ditt med serien i den tidligere fasen, kommenterte Pessino at "det var en enorm risiko."

"En ting jeg vet er at siden mange av de samme folkene fra originalene var involvert i spillene våre, og de samme folkene som også jobbet med dem, var det en veldig vanskelig utvikling.

Mange spill har en tendens til å være slik, så de slet mye med å finne en unik stemme. Jeg syntes det var dristig, og sannsynligvis nødvendig.

Alt har sin syklus, alt har sin levetid, og den opprinnelige ideen, det opprinnelige uttrykket til God of War hadde nok nådd det punktet. Etter mer enn ti år med titler var tiden inne for å prøve noe annerledes, noe nytt, og det lyktes de absolutt med, og jeg tror de kommer til å fortsette å ta serien i nye retninger. De kommer til å bli spektakulære, det er jeg sikker på."