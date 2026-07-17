Andy Burnham vil i ettermiddag bli utnevnt til ny leder for Labour og neste statsminister

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Som vi nylig rapporterte, gjenstod det bare noen få formaliteter før det ble offisielt at Andy Burnham skulle overta som leder av Labour-partiet og bli Storbritannias neste statsminister etter Keir Starmers avgang.

Disse formalitetene er nå fullført, og siden det ikke var noen utfordrere til Burnhams kandidatur til rollene, vil den nyvalgte parlamentsmedlemmet for Makerfield bli kunngjort som den neste Labour-lederen (og dermed også Storbritannias neste statsminister) om et par timer.

Ifølge BBC News er det innkalt til en ekstraordinær partikonferanse i sentrum av London kl. 12.00 i dag, 17. juli, da Burnhams lederskap vil bli offisielt bekreftet og han vil bli kronet som den neste lederen for Labour-partiet. Etter dette, mandag 20. juli, skal Starmer møte Englands konge for å trekke seg, og Burnham skal deretter møte kongen umiddelbart etterpå for å bli bedt om å danne regjering, noe som dermed vil gjøre hans tiltråding som statsminister offisiell.