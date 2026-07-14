Andy Burnham er så godt som bekreftet som Storbritannias neste statsminister den 20. juli

HQ

Selv om enkelte medlemmer av Labour-partiet håpet å sette i gang en ledervalgkamp for å vise omverdenen at partiet ikke hadde «mistet forstanden», i stedet for bare å kronet og løftet Andy Burnham – vinneren av suppleringsvalget i Makerfield – til rollen som Labour-leder og håpefull britisk statsminister, ser det foreløpig ikke ut til at dette vil skje i det hele tatt.

Etter at Keir Starmer kunngjorde sin avgang som britisk statsminister, rapporterer BBC News at Burnham, på den andre dagen av avstemningen om Labour-lederskapet, sikret seg ytterligere 27 Labour-parlamentsmedlemmer, noe som betyr at han matematisk sett ikke lenger kan utfordres av en rival og vil bli den neste Labour-lederen, og dermed så godt som sikkert overta etter Starmer som Storbritannias neste statsminister 20. juli.

Neste trinn blir å få støtte fra tre Labour-tilknyttede organisasjoner, hvorav to må være fagforeninger – et krav som anses som en «formalitet». Når dette er på plass, blir det offisielt at Burnham blir den neste Labour-lederen og britiske statsministeren.

Når dette skjer, vil det sannsynligvis ikke ta lang tid før også nr. 10 North åpnes...