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Verdensnyheter

Andy Burnham er så godt som bekreftet som Storbritannias neste statsminister den 20. juli

Labour-representanten har sikret seg tilstrekkelig støtte fra partimedlemmene til at han matematisk sett ikke kan utfordres av en rival.

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Selv om enkelte medlemmer av Labour-partiet håpet å sette i gang en ledervalgkamp for å vise omverdenen at partiet ikke hadde «mistet forstanden», i stedet for bare å kronet og løftet Andy Burnham – vinneren av suppleringsvalget i Makerfield – til rollen som Labour-leder og håpefull britisk statsminister, ser det foreløpig ikke ut til at dette vil skje i det hele tatt.

Etter at Keir Starmer kunngjorde sin avgang som britisk statsminister, rapporterer BBC News at Burnham, på den andre dagen av avstemningen om Labour-lederskapet, sikret seg ytterligere 27 Labour-parlamentsmedlemmer, noe som betyr at han matematisk sett ikke lenger kan utfordres av en rival og vil bli den neste Labour-lederen, og dermed så godt som sikkert overta etter Starmer som Storbritannias neste statsminister 20. juli.

Neste trinn blir å få støtte fra tre Labour-tilknyttede organisasjoner, hvorav to må være fagforeninger – et krav som anses som en «formalitet». Når dette er på plass, blir det offisielt at Burnham blir den neste Labour-lederen og britiske statsministeren.

Når dette skjer, vil det sannsynligvis ikke ta lang tid før også nr. 10 North åpnes...

Andy Burnham er så godt som bekreftet som Storbritannias neste statsminister den 20. juli
Euan Cherry / Shutterstock.com

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