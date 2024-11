Andy Murray: "Jeg har sett Rafael Nadal kaste PlayStation-kontrollere rundt på hotellrom over hele verden" Det gikk hardt for seg da de to spilte Pro Evolution Soccer mot hverandre.

HQ Rafael Nadals avgang fra tennisbanen ble fullbyrdet i går i Davis Cup-kvartfinalen mot Nederland, en bitter slutt som ikke ødela hyllesten og applausen han fikk på slutten av de tre kampene, svært sent på kvelden i Málaga. En fire minutter lang video ble spilt av og også lagt ut på sosiale medier av Davis Cup, med tennis- og idrettslegender som hyllet Rafas inspirerende innsats i over 20 år, deriblant Roger Federer (som også skrev et brev til ham), Novak Djokovic, Serena Williams, Andrés Iniesta, til og med Real Madrid-veteraner som Raúl, Casillas og Beckham. Andy Murray, britisk tennisspiller, vinner av tre Grand Slam-turneringer og to OL-medaljer, delte også en melding. "Det har vært utrolig å se deg, konkurrere med deg og trene med deg siden vi møttes første gang som 13-14-åringer". Murray berømmet spesielt Nadals ydmykhet, harde arbeid og respekt for alle. "Du er sannsynligvis den eneste tennisspilleren noensinne som aldri har kastet racketen i sinne, og det er utrolig". Men Murray fortsatte med å fortelle en anekdote som Nadal kanskje helst ville ha holdt skjult... "Dette var ikke tilfelle når du tapte på PlayStation. Jeg har sett Rafa kaste PlayStation-kontrollere rundt på hotellrom over hele verden når han og hans nære venn Juan Mónaco tapte et sent mål mot meg med sitt elskede Real Madrid i Pro Evolution Soccer." Murray, som midlertidig var en del av "The Big Four" sammen med Federer, Nadal og Djokovic, trakk seg også tilbake i år, etter OL i Paris i 2024. Nå ønsker han Rafa en "velfortjent hvile".