Animal Crossing blir Monopol

Vi har tidligere rapportert at populære spill som for eksempel Sea of Thieves får en Monopol-utgave. Nå har tiden kommet for det megapopulære Animal Crossing: New Horizons, som faktisk er ganske passende ettersom det handler om å bygge hus og institusjoner på en øy.

Etter utseendet å bedømme ser dette ut til å bli en veldig fin utgave av spillet som holder seg tro mot Animal Crossing fra karakterene, brettdesignen og Nook Miles. Sjekk det ut nedenfor og sørg for å følge nøye med om du ønsker å skaffe det selv, for vi antar at det vil bli utsolgt ganske fort.