Animal Crossing: New Horizons blir mye større i november

I forrige måned annonserte Nintendo at Animal Crossing: New Horizons ville få mer innhold i november. Den gang nøyde de seg i hovedsak med å bekrefte at Brewster og The Roost ville by på en kopp kaffe eller to, men det viser seg at vi får mye mer enn det.

Den 5. november vil nemlig Animal Crossing: New Horizons få både en gratis og betalt utvidelse. Når det gjelder den vi slipper å betale for kalles den enkelt nok oppdatering 2.0. I tillegg til å la oss nyte kaffe på The Roost sammen med andre figurer eller spillere vil denne også la oss benytte frosken Kapp'n sine tjenester til å besøke en mystisk øy som ofte har andre årstider og hemmeligheter enn vår egen.

Eksisterende øyer vil også by på forbedringer og endringer. For eksempel blir det langt mer å gjøre på Harv og Harriet sitt område. Ved å hjelpe til med noen bjeller kan du hjelpe både kjente og nye fjes med å starte opp sin egen bedrift der. I tillegg til dette blir det mulig å bestemme når beboere er mest aktive, ta del i yoga-timer, pynte både hus og omgivelser med mange nye ting, gro grønnsaker og lage mat som kan stilles ut for å vise andre hvor flink du er, samle Gyroids, høre på tolv nye melodier, endre til en ny hårstil, ta langt bedre bilder og mer du kan se i traileren under.

Alt dette vil altså være gratis, men som sagt kan du også betale (eller få med Nintendo Switch Online + Expansion Pack) for enda mer samme dag når utvidelsen Happy Home Paradise blir tilgjengelig. Noen ganger kan det jo være greit å komme seg vekk fra hverdagens tjas og mas, så er du villig til å betale får du ta flyet til et sted langt vekk hvor Lottie trenger hjelp med å bygge feriesteder. Dette betyr åpenbart tilgang til en drøss med nye unike bygninger, møbler og lignende som kan kjøpes for den nye Poki-valutaen. Du vil uansett måtte tenke over hva du kjøper siden målet er å tilfredsstille de som bor i ferieparadiset ved å oppfylle preferansene deres hva både dekorering, musikk, sesonger og fasiliteter. Sistnevnte gjøres blant annet ved å pusse opp en restaurant, skole, sykehus og mer. Traileren under viser mye av dette i aksjon.

De aller fleste møblene, teknikkene og generelle endringene vil også kunne benyttes på den vanlige øyen din, så det er nesten forståelig at Nintendo gjentar at disse utvidelsene blir de siste store for Animal Crossing: New Horizons.