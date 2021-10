Animal Crossing: New Horizons skal avsløre nytt for november neste uke

Endelig er Animal Crossing: New Horizons her, og det har masse nytt å by på!

Animal Crossing blir Monopol den 7 juli 2021 klokken 10:49 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Vi har tidligere rapportert at populære spill som for eksempel Sea of Thieves får en Monopol-utgave. Nå har tiden kommet for det megapopulære Animal Crossing: New...