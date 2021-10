Animal Crossing Series 5 amiibo-kort lanseres i november

HQ

Forrige uke rapporterte Eirik om de store innholdsoppdateringene til Animal Crossing: New Horizons som kommer i november, men det er mer Animal Crossing-relatert som kommer neste måned.

Som Nintendo nevnte i september, skulle Animal Crossing Series 5 amiibo-kortene komme snart. Nå vet vi at dette settet lanseres sammen med Happy Home Paradise-utvidelsen den 5. november.

"Use them, along with other Animal Crossing amiibo cards, to invite characters to your island or to be clients in #AnimalCrossingNewHorizons - Happy Home Paradise!" skriver Nintendo på Twitter.

Series 5 inkluderer totalt 48 kort og du kan se noen av dem nedenfor.