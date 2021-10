Apex Legends får nytt kart på tropisk øy og viser mer av Ash

HQ

Tidligere denne uken ble det bekreftet at Ash blir den neste spillbare karakteren i Apex Legends når Escape-sesongen starter den 2. november. Samtidig ble vi lovet mer informasjon på torsdag. Utviklerne holdt ord.

Respawn har gitt oss en fire minutter lang trailer som avslører at Apex Legends får et nytt kart satt på en tropisk øy i Escape. Dette fjerde kartet blir faktisk spillets største, og det virker som om det venter en rekke spennende steder å utforske. Samtidig får vi en nærmere titt på hva Ash kan gjøre. Som forventet ser det ut som om hun har et sylskarpt sverd som sammen med muligheten til å kaste paralyserende granater og bruke portaler tydeligvis kan gjøre mye skade. Akkurat hva hun kan gjøre og nærmere informasjon om kartet avsløres i en gameplaytrailer på mandag.