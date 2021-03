Apex Legends (Switch)

Du ser på Annonser

Da Apex Legends plutselig ble lansert for to år siden gikk jeg fra å være umiddelbart skeptisk til å bli en ihuga spiller. At skaperne av de to første Modern Warfare-spillene og den glitrende Titanfall-serien skulle kaste seg på battle royale-bølgen føltes bortkastet da nyheten ble sluppet, men det tok meg ikke lang tid før jeg storkoste meg med det høye tempoet og den eksepsjonelle våpenfølelsen spillet har å by på. Vanlige nyhetsmedier lurte på om dette ville bli den store Fortnite-erstatteren, men da NRK spurte meg om dette uttrykte jeg at spillet vil nok snarere sikte seg mot et annet segment av spillerbasen, nemlig de som ikke bryr seg så mye om Fortnite i utgangspunktet.

To år senere ser det ut som at inntrykkene av Apex Legends den gang fortsatt stemmer. Fortnite har på ingen måter dødd ut, men det har faktisk ikke Apex Legends heller. Tvert imot har spillet fortsatt å vokse, og med sesong 8 leverer spillet flere forbedringer og endringer som fortsatt sikrer underholdningsverdien.

Disse tidligere inntrykkene om Apex Legends generelt er viktig å understreke når vi ser nærmere på Apex Legends til Switch. Spillet som ligger til grunn er nemlig et solid produkt, men overgangen til Nintendos hybridkonsoll er langt ifra så optimal som man skulle ønske.

Texas-studioet Panic Button har tydeligvis gjort det til sin greie å ta tunge skytespill fra kraftige plattformer og gjøre det de kan for at også Switch-spillere skal kunne ta del i moroa. At studioet tidligere har fått spill som Wolfenstein II: The New Colossus, Doom og Doom Eternal til å kjøre på Nintendos hybridkonsoll er intet mindre enn et teknisk mirakel, og takket være konverteringsarbeidet har Switch fått noen viktige og positive tilskudd til sitt bibliotek. Overgangen fra tyngre plattformer som PC til Switch har imidlertid alltid kommet på bekostning av en rekke tekniske ytelser, blant annet lavere oppløsning, lys- og fargereduksjoner og en bildefrekvens på rundt 30 bilder i sekundet. Dette burde naturligvis ikke overraske noen, da Switch i praksis er som et avansert nettbrett å regne, og for det meste har vi godtatt de tekniske begrensningene ettersom det har vært snakk om enspiller-skytespill. Når Panic Button nå kaster seg over Apex Legends, et online-skytespill med flerspiller i sentrum, er situasjonsbildet vesentlig annerledes.

Allerede i startfasen er det en blandet brukeropplevelse som møter spilleren. På den positive siden trenger du ikke å abonnere på en onlinetjeneste for å spille spillet på Switch, i motsetning til blant annet Xbox, noe som vil gjøre spillet langt mer tilgjengelig for flere brukere. Apex Legends til Switch har krysspilling med andre plattformer, og har du allerede en EA-bruker kan du logge inn med denne og knytte den til Switch-brukeren din. Du kan derimot ikke overføre progresjonen din mellom plattformene, hvilket betyr at rollefigurer og våpendekorasjoner som du har låst opp til PC eller PlayStation forblir på disse plattformene. Dette forringer også litt av poenget med å få spillet til Switch, i det minste for dem som allerede spiller spillet på øvrige plattformer. Nå tilbyr ikke de andre plattformene kryssprogresjon heller, men det føles ekstra prekært til Switch. Hvis man ikke kan ta med seg progresjonen sin fra PC når man skal ut og reise på ferie (den dagen vi begynner med den slags igjen, vel å merke), hva er da poenget?

Når man har logget inn og kommer i gang med spillet merker man fort at ytelsen er langt ifra det man skulle ønske. Som forventet er ikke Switch-versjonen på samme grafiske nivå som de øvrige plattformene, men jeg skulle ønske at Panic Button hadde klart å presse spillet til enten 720p/60fps eller 1080p/30fps når Switch er koblet til TV-en. Det får man dessverre ikke. Panic Button har på forhånd orientert at spillet vil kjøre 720p i TV-modus og 576p i håndholdt modus, mens bildefrekvensen vil ligge på stabile 30fps i alle spillestiler. Sistnevnte er de i stand til å levere, og selv på det mest kaotiske er det ingenting som tyder på at spillet går under 30 bilder i sekundet. Det er likevel langt ifra optimalt å ha et konkurransepreget skytespill med så lav bildefrekvens, ikke minst hvis man aktiverer krysspilling og spiller mot PC-spillere med skjermer og maskiner som kan levere over 100 flere bilder i sekundet enn deg.

Det er høyst diskutabelt om lovnadene om 720p i TV-modus og 576p i håndholdt modus faktisk holder stand. Nå har jeg ikke presisjonsinstrumenter liggende for å måle den slags, men særlig TV-modusen har en tendens til å ha noe vekslende presentasjon, noe som gir inntrykk av at oppløsningen i realiteten veksler mellom 576p og 720p også når man sitter med TV-en foran seg. Når spillet i tillegg gjerne laster inn teksturer flere sekunder for sent, enten man spiller håndholdt eller på TV-skjermen, gjør dette at spillet blir diffust, utydelig og vanskelig å spille. Det blir ganske enkelt problematisk å skjelne hva som er fiender og hva som er gjenstander i bakgrunnen, vegetasjon eller lignende, og en slik tvil kan fort koste deg både livet og seieren. Bedre blir det heller ikke av at enkelte ting i HUD-en kan forsvinne, selv om dette som regel bare gjelder i noen sekunder om gangen.

En ting som derimot sitter overraskende godt er kontrollsystemet. Nå skal det nevnes at jeg knapt har spilt FPS-spill på konsoll de siste årene, men overgangen fra PC til Switch bød på overraskende færre problemer enn det jeg hadde sett for meg. I løpet av den første timen var to seiere sikret på rad, noe som blant annet skyldes et kontrollsystem som er rimelig intuitivt og lett å forstå (skjønt man kan ikke utelukke at spillerbasen på Switch foreløpig er i en annen liga enn på PC). Her finner man også flere justeringsmuligheter, inkludert for gyroskopisk sikte. På sistnevnte område imponerer faktisk Panic Button. I stedet for å bare inkludere «Motion on/off» har man her en rekke muligheter for å finjustere bevegelsessiktet, både horisontalt og vertikalt. Spiller man med en Pro Controller kan bevegelsessiktet være til god hjelp for å se seg raskere rundt og foreta den siste presisjonssiktingen som trengs under skuddvekslingene.

Gyroskopinnstillingene har imidlertid én fundamental svakhet som kommer til syne når man spiller Switch i håndholdt modus. For å kunne justere siktet horisontalt forutsetter spillet at du holder Switch parallelt med bakkeplan. Dette betyr at hvis du sitter i en stol eller ligger på sofaen og vil foreta den kritiske horisontale justeringen som trengs for å knerte fienden ... vel, synd for deg, for det vil spillet ganske enkelt ikke oppfatte. Her bør spillet komme med en oppdatering som muliggjør horisontal gyrosikting fortest mulig.

Håndholdt spilling er uansett en blandet opplevelse som ikke akkurat frister til lange spilleøkter. Den håndholdte skjermen kan i utgangspunktet håndtere 720p, men spillet ligger som sagt aldri over 576p. Her ser det ut som at spillet ligger på en mer stabil oppløsning enn i TV-modus, men nok en gang blir dette en lite gunstig måte å spille på. Apex Legends er et spill som krever at man er i stand til å lese terrenget og handle i raskt tempo, og med så lav teknisk ytelse er dette rett og slett vanskelig å få til.

Apex Legends er fortsatt ett av de mest underholdende battle royale-spillene på markedet, og for Switch-eiere som ønsker et solid free-to-play-spill vil dette være et kjærkomment tilbud, ikke minst da spillet ikke krever noen form for online-abonnement. Det er derimot ikke til å stikke under en stol at overgangen til Switch kommer med noen vesentlige tekniske kostnader, noe som er vanskelig å svelge for dem som allerede har lagt ned utallige timer i spillet på andre plattformer. Mangelen på kryssprogresjon gjør også at noe av appellen med Switch-versjonen forsvinner for dem som allerede er etablerte Apex Legends-spillere, og det samme kan man også si om de begrensede gyroskopmulighetene. Dersom man kun har en Switch i hus vil dette være nok til at man kan henge med på moroa, men spillere som allerede er veletablerte spillere på PC eller en kraftigere konsoll har ingen grunn til å switche plattform i denne omgang.