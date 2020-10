Apex Legends viser frem alt nytt i Season 7-trailer

Du ser på Annonser

På mandag fikk vi den etterlengtede kortfilmen som bekreftet at Horizon blir den neste figuren i Apex Legends, og i samme slengen fikk vi vite at et nytt kart og kjøretøy blir tilgjengelig når sesong 7 starter den 5. november. Nå er det tid for å få vite mer om alle disse tingene.

Respawn har offentliggjort en ny trailer hvor vi får se både velkjente legender og Horizon utfolde seg på det vakre Olympus-kartet mens de kjører rundt i Trident-er. Til slutt får vi også se vår nye legende bruke en ferdighet som lar henne skape et svart hull fiender tydeligvis vil suges inn i. I kjent stil blir jeg også stadig mer interessert i å få en skikkelig Apex Legends-film i denne stilen.