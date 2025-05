Åpningsscenen til Jurassic World Rebirth avslørt av Gareth Edwards

HQ

Jurassic World Rebirth vil fortsette tradisjonen i Jurassic World-serien med å vise muterte dinosaurer (eller monstre) som filmens hovedskurk. Men i motsetning til Indominus Rex og Indoraptor, vil D-Rex, som nylig ble avslørt som Distortus Rex av magasinet Empire, være et seksbeint misfoster med liten likhet med en faktisk dinosaur, og ligner mer på Xenomorph fra Alien eller Rancor fra Star Wars.

I den siste utgaven av det britiske filmmagasinet har Gareth Edwards avslørt nye detaljer om skapningen, og enda mer interessant, om filmens åpningsscene. Hvis du ikke vil vite hvordan filmen starter, bør du naturligvis lete et annet sted.

Men hvis du ikke har noe imot veldig små spoilere, er dette hva han sa, ifølge det trykte magasinet. Utgaven ble utgitt på kiosker i går, og plukket opp av noen dino-fans, ivrige etter å vite mer om filmen mens de ventet på den andre Jurassic World Rebirth-traileren.

Dette er åpningsscenen til Jurassic World Rebirth

Tilsynelatende vil filmen åpne med et tilbakeblikk, satt for 17 år siden i et InGen-anlegg (så 2010, med tanke på at Rebirth finner sted fem år etter Dominion, dvs. 2027). "Teknikere iført beskyttelsesdrakter har fiklet med dino-DNA, og har funnet frem til den kanskje styggeste og mest ekle skapningen vi hittil har sett i Jurassic World-serien: Distortus Rex, o D-Rex.

Selv om prologen, på ekte skrekkmanér, bare gir de korteste, mest skumle glimt av den, innhyllet i tørris." Det ser ut til at det i den første traileren til Jurassic World Rebirth ble vist et klipp fra denne scenen, som viste silhuetten av skapningen bak en stakkars forsker som var i ferd med å bli spist.

Edwards spøker deretter med at de går inn i så mange detaljer for å designe den bare for å skjule den og overlate den til fantasien. Han beskriver ham som "hvis H.R. Giger hadde designet en T-Rex", mens David Vickery, VFX-veileder på ILM, beskriver det som "hvis et annet dyr hadde blitt viklet rundt T-Rex".

For å se D-Rex fullt ut, må vi vente til 2. juli ... selv om noen lekkede bilder av leker allerede beveger seg rundt på nettet hvis du er nysgjerrig.