Epic Games hevder seier over Apple i retten, Fortnite kan snart komme tilbake til Apple Store

Etter at Epic Games i årevis har kjempet med Apple i rettssalen om restriksjoner rundt alternative betalingsmetoder og meldinger som fraråder brukere å bruke nettlenker for å kjøpe varer, ser det ut til at kampen endelig har kommet til en slutt.

Som fanget av The Game Business, beordret den amerikanske dommeren Yvonne Gonzalez Rogers Apple til å slutte å tvinge en 27% provisjon på kjøp gjort via nettkoblinger, og å slutte å be om de nevnte meldingene.

Epic Games har hevdet at dette er en seier, og har tilbudt seg å stoppe alle videre rettssaker dersom Apple aksepterer denne kjennelsen globalt. Det er til og med planer om å få Fortnite tilbake i Apple Store så snart som neste uke.

"Vi var en av Apples beste partnere i mer enn et tiår, fra vi ga ut Infinity Blade for iOS og gjorde fantastisk Unreal Engine-støtte, helt frem til vi begynte å kjempe mot dem i 2020," sa Epic CEO Tim Sweeney. "Et godt tiår med et fantastisk partnerskap. Vi håper at når loven nå er klassifisert, og Apples juridiske forpliktelser i henhold til disse forbrukerbeskyttelseslovene er klare, og nå som Apple blir tvunget av retten til å overholde dem, kan vi forhåpentligvis legge tvisten vår til hvile."

Vi venter fortsatt på å se Apples svar, men det ser ut til at flere år med krangling kan få en slutt mellom disse to gigantene.