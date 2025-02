År 10 av Rainbow Six: Siege starter med å legge til Kiwi-operatør Rauora

HQ

Mens hovedhøydepunktet fra Ubisofts årlige Rainbow Six: Siege -presentasjon på den fremste esports-turneringen, Six Invitational, var kunngjøringen av Rainbow Six: Siege X, løftet skaperne av det taktiske skytespillet også gardinen på neste år av det nåværende og pågående spillet også.

Year 10 av Rainbow Six: Siege vil snart begynne med et nytt kapittel kalt Operation Prep Phase. Det vil inneholde den tidligere lekkede Operator fra New Zealand kalt Rauora, som er en angriper som bruker en D.O.M. Launcher til å kile skuddsikre paneler i døråpninger og gjøre det enda vanskeligere for forsvarere å beskytte et mål ved til og med å gjøre det umulig for droner å passere under sin barrikaderte tilstedeværelse.

Rauora vil ankomme Siege med to valg av primærvåpen; enten 417 marksman rifle eller M249 LMG. Hun kan også bruke enten en GSH-18-pistol eller en Reaper MK2 -maskinpistol, og enten røykgranater eller sprengladninger.

Vi blir fortalt at Operation Prep Phase vil begynne snart, og at når det kommer i spillet, vil spillerne i utgangspunktet kunne få tilgang til Rauora gjennom kamppasset, alt før det blir tilgjengelig for kjøp med Renown eller R6 Credits to uker senere.

Sjekk ut Year 10 filmtraileren og Rauora-spilltraileren nedenfor.

