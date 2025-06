Arabella Stanton viser frem sin perfekte Hermine i nytt klipp

HQ

I forrige uke ble det annonsert at HBOs kommende serie basert på Harry Potter-bøkene har funnet sine unge hovedroller. Dominic McLaughlin skal spille Harry Potter, Arabella Stanton har fått rollen som Hermine Grang, og Alastair Stout skal spille Ronny Wiltersen. Selv om disse barneskuespillerne er ukjente for oss i dag, er det en god sjanse for at de vil bli veldig kjente navn i fremtiden, akkurat som skuespillerne i filmene en gang gjorde. Siden de er nykommere, vet vi dessverre ennå ikke om de er de rette for rollene, men mange har nettopp blitt mer optimistiske.

Nå har det dukket opp et nytt klipp som viser Arabella Stanton i en scene fra en skuespillerklasse. I klippet, som ikke er relatert til hennes rolle i den kommende Harry Potter-TV-serien, minner hennes opptreden sterkt om Hermine Grangs personlighet, noe som har overbevist mange seere. Ta en titt nedenfor, og gjør deg klar til å vende tilbake til Galtvorts når serien har premiere på HBO Max i 2026.