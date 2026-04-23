Arbeloa nekter for at det er fiendskap mot Carvajal i Real Madrid, som frykter at han kan gå glipp av VM

Real Madrids sjanser til å vinne ligaen blir mindre for hver dag som går, ettersom Barcelona ikke glipper en eneste gang, til tross for at Lamine Yamal er skadet, men de må fortsette til tross for at de vet at de kommer til å avslutte sesongen uten trofé. Nå ser de fleste spillerne fremover, mot VM, og Dani Carvajal, kapteinen på det spanske laget, vet at det å spille gode kamper med Madrid er det eneste alternativet han har igjen for å komme inn i Luis de la Fuentes tropp.

Derfor er det mange som synes det er rart at trener Álvaro Arbeloa ikke gir Carvajal mange minutter med laget, henvist til å være innbytter for Trent Alexander-Arnold. Sist tirsdag, etter 2-1-seieren over Alavés, ble Arbeloa spurt om hvorfor han ikke ga Carvajal flere minutter med spilletid. "Jeg har 20 eller 23 spillere. Jeg tror alle Real Madrid-spillere har en sjanse til å komme til VM, og jeg kommer til å tenke på hva som er best for laget mitt", et svar han nå anser som "ganske kortfattet og alvorlig", men fordi det var på et spørsmål hun mente det var malplassert, og benektet enhver fiendtlighet mot Carvajal.

"Det var ikke et kortfattet svar angående Dani Carvajal. Du kan se på alle svarene mine når jeg har snakket om ham. Du kan spørre alle spillerne mine om hvordan jeg snakker om Carvajal foran gruppen", sa han torsdag morgen, på en pressekonferanse før kampen mot Betis på fredag. "De prøver urettferdig å tildele meg en rolle sammen med Carvajal.

Vi deler garderobe og posisjon, og til tross for hva mange sier, har jeg alltid hatt et godt forhold til ham, og jeg har alltid behandlet ham med kjærlighet. Den som tror at jeg tar ut lagoppstillingene av personlige grunner, må være en som ville gjort det. Jeg har vanskelig for å tro at noen trener i verden ikke tar ut lagoppstillingene av fotballmessige årsaker", la han til (via EFE).

Hvorfor kommer ikke Carvajal og Arbeloa overens?

Noen antar at Arbeloa velger å sette Carvajal på benken på grunn av rivaliseringen mellom de to spillerne, som spilte tre sesonger sammen i Real Madrid, mellom 2013/14 og 2015/16. Til tross for at de vant to Champions League-titler sammen, spilte begge i samme posisjon, som høyreback, og Carvajal endte opp med å ta en rolle fra start og skyve Arbeloa ut på benken. Arbeloa avsluttet karrieren med kun tre kamper i West Ham United den påfølgende sesongen.

Forholdet mellom Arbeloa og Carvajal, som knapt nok har muligheter til å kjempe om LaLiga, er den siste underholdende fortellingen for Real Madrid i sesongens siste måned. Tror du Carvajal blir innkalt til det som mest sannsynlig blir hans siste VM?