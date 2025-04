ARC Raiders Hands-On: Plyndre, overlev og blomstre

HQ

I en verden som har blitt herjet av fiendtlige maskiner kjent som ARC-er, er det ganske tøft å overleve. På de få trygge stedene som finnes, er tusenvis av mennesker stuet sammen i tette underjordiske bosetninger, og de er avhengige av motet til noen få Raiders som våger seg opp til overflaten for å lete etter ressurser, våpen og mer.

Det er kjernen i oppsettet av ARC Raiders, et nytt ekstraksjonsskytespill fra The Finals 'Embark Studios. Det er en interessant nok verden. Ikke en som vil gripe meg med en overordnet fortelling, men en tilfredsstillende unnskyldning for å kaste deg inn i noen brede kart og få deg til å drepe roboter så vel som andre spillere.

Etter en kort opplæring var det det vi ble sittende fast i i løpet av vår tid med ARC Raiders, og spilte noen solo- og troppskamper. Det som slår deg med en gang du flyr ut på overflaten, er hvor visuelt slående kartene er i ARC Raiders. Til å være deler av en ødelagt verden kan de være ganske pene, men selv når de viser det stygge i en øde verden, er den visuelle troverdigheten fortsatt veldig sterk. Spillets ytelse var også gjennomgående solid gjennom hele tiden vi spilte det. Interiør og eksteriør presterte på samme måte, og selv under kraftig skyting la vi ikke merke til at rammene falt for mye.

Dette er en annonse:

Selv om kartene var pene å se på, manglet de imidlertid en følelse av liv, spesielt i solospill. The Dam, Spaceport og Buried City var alle estetisk forskjellige, men når det gjelder gameplay forble de de samme. Finn et sted, gå til stedet, prøv å få tak i noe tyvegods i mellomtiden. Kanskje støter du på en robot eller en annen spiller. Det er en god følelse i spillet at du er en veldig liten fisk i en stor dam. ARC-er er livsfarlige, uansett størrelse, og noen av dem er så store og skremmende at du bare håper at de ikke legger merke til deg når de triller forbi. Selv om det at ARC-ene er sterke, absolutt passer inn i fortellingen Embark har skapt, betyr det at når du nettopp har fått startutstyr, sitter du fast i en vanskelig posisjon. Du vil ha bedre utstyr, men for å få tak i det og beholde det må du dra til dødeligere steder, der du må kjempe mot ARC-er du ikke kan slå.

Våpenkampen mot ARC-er og spillere er morsom nok, med en rekke våpen som alle er morsomme på hver sin måte. Kettle-riflen så ut som en merkelig paintballpistol, og var en personlig favoritt fordi den var så billig å lage. Ettersom vi ikke kunne få mye bytte med det magre utstyret vårt, viste det seg å være viktig å dra hjem for å snakke med en hane som lager gjenstander mellom løpene. Ved å benytte deg av hans ekspertise kan du lage alle slags gjenstander du kan ta med deg ut på kartene.

Helhetsinntrykket med ARC Raiders forble lunkent gjennom hele spillets solo-aspekt. Jeg kan ikke påstå at jeg virkelig får ekstraksjonsskytespill, men på den annen side har de heller ikke klart å trekke meg inn så langt. Vel, det var helt til vi begynte å gå sammen i lagspill i løpet av siste halvdel av økten. Jeg, en annen journalist og en Embarker kjent som Hoodad (som for alltid vil forbli i minnet mitt som den som ga oss den ultimate bærejobben) dro ut for å samle ressurser og kjempe mot andre spillere sammen. Når folk spilte sammen med andre, var de dristigere, noe som førte til mer action mellom gruppene, som umiddelbart utviklet seg til skuddvekslinger.

Dette er en annonse:

Ved å bruke kommunikasjonsverktøyene i spillet, samt noen få biter av nærhets-chat for å kjefte på fiender før jeg slo dem ut, begynte jeg raskt å forstå hva som gjør spill som dette så morsomt for så mange mennesker. Squads-opplevelsen på ARC Raiders føles som den ekte måten å spille spillet på. Du kan ta deg an ARC-er du aldri ville drømt om å nedkjempe alene, og du kan vandre rundt på kartet uten å føle at du må trekke deg ut etter noen minutter.

HQ

Det føltes ikke nødvendigvis som om man gjorde store fremskritt, selv ikke i squad play, men det gjorde ikke så mye de gangene vi fikk spille sammen med andre spillere. Å løpe rundt på kartene, samle det du kan, ta ned ARC-er og gå inn i skuddvekslinger med andre tropper. Det føles som om spenningen er doblet når du har et lag ved din side. Som en solo-opplevelse vil kanskje mer plyndring eller fullere servere når spillet går live, bidra til å forbedre det aspektet, men det var fortsatt mye spenning igjen å finne i ARC Raiders. De som liker ekstraksjonsskytespill, vil kanskje synes at spillet er en litt annerledes opplevelse, men hvis du bare er ute etter å ha det gøy med vennene dine, kan det være lurt å holde et øye med ARC Raiders når det kommer.