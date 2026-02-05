ARC Raiders, friendslop-spill fortsetter å selge enorme tall i 2026

HQ

Det var bare i forrige måned at vi hørte at ekstraksjonsskytespillet ARC Raiders hadde passert 12 millioner spillere. Nå har vi data som peker på at spillet selger millioner flere eksemplarer, i tillegg til noen alvorlige løft gitt til store overraskelseshits fra i fjor som Peak og R.E.P.O.

Ifølge Rhys Elliot fra Alinea Analytics ligger ARC Raiders nå på 15 millioner solgte eksemplarer, etter å ha flyttet ytterligere 1,5 millioner eksemplarer på Steam alene i det nye året. Dette tilsvarer 500 millioner dollar i bruttoinntekter, et enormt tall for Embark's ekstraksjonsskytespill. Det har holdt topplasseringen på PlayStation, Xbox og Steam-salget i de tre første månedene, og har fortsatt å ha et topp antall spillere som til og med overgår Battlefield 6.

I januar viste de rimelige vennskapsspillene at de har en overraskende lang levetid. Peak endte på andreplass på Steam og solgte ytterligere 1,3 millioner eksemplarer. R.E.P.O. passerte 20 millioner solgte eksemplarer, og RV There Yet? la ytterligere 750 000 eksemplarer til det voksende totalsalget.

Viser disse topptitlene oss fremtiden for spillopplevelsene våre?