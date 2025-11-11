ARC Raiders kjenner fortsatt ikke glasstaket: Mer enn 700 000 samtidige spillere, og det blir stadig flere

HQ

Jungeltelegrafen ser ut til å ha en stor effekt på ARC Raiders spillere. Tittelen, som klarte å passere 350 000 samtidige spillere i løpet av sin første helg i salg (og en million solgte eksemplarer i dagene etter), har vokst nesten kontinuerlig siden da.

Selv nå, ikke engang to uker etter at spillet er lansert, feirer Embark suksessen med å rapportere over 700 000 samtidige spillere denne andre helgen, noe Gematsu utdyper med å si at over 4 millioner eksemplarer av ARC Raiders allerede er solgt mellom Steam, PlayStation og Xbox.

Det er tydelig at ARC Raiders fortsatt har en lang vei å gå før det finner sitt spillertak. Men så lenge streaken varer, har utviklingsteamet delt en takkemelding på sosiale medier, som du kan se nedenfor.

Vi elsker virkelig ARC Raiders, og vi i Gamereactor ga det vår høyeste karakter i vår fulle anmeldelse for noen dager siden. Har du spilt ARC Raiders?