nyheter
ARC Raiders

ARC Raiders kjenner fortsatt ikke glasstaket: Mer enn 700 000 samtidige spillere, og det blir stadig flere

Embark's PvEvP-tittel for overlevelse har solgt mer enn 4 millioner eksemplarer på mindre enn to uker.

HQ

Jungeltelegrafen ser ut til å ha en stor effekt på ARC Raiders spillere. Tittelen, som klarte å passere 350 000 samtidige spillere i løpet av sin første helg i salg (og en million solgte eksemplarer i dagene etter), har vokst nesten kontinuerlig siden da.

Selv nå, ikke engang to uker etter at spillet er lansert, feirer Embark suksessen med å rapportere over 700 000 samtidige spillere denne andre helgen, noe Gematsu utdyper med å si at over 4 millioner eksemplarer av ARC Raiders allerede er solgt mellom Steam, PlayStation og Xbox.

Det er tydelig at ARC Raiders fortsatt har en lang vei å gå før det finner sitt spillertak. Men så lenge streaken varer, har utviklingsteamet delt en takkemelding på sosiale medier, som du kan se nedenfor.

Vi elsker virkelig ARC Raiders, og vi i Gamereactor ga det vår høyeste karakter i vår fulle anmeldelse for noen dager siden. Har du spilt ARC Raiders?

ARC Raiders

ARC RaidersScore

ARC Raiders
ANMELDELSE. Skrevet av Toni Turunen

Det er et paradis for samlere, en teknisk imponerende utgivelse og et langvarig spill som stadig lokker deg tilbake etter mer.



