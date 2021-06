Du ser på Annonser

Planen var i utgangspunktet at høstens Battlefield skulle avdukes i mai, men etter at traileren fant sin på vei internett bestemte EA seg for å utsette den til juni. Nå har vi endelig lov å si akkurat når.

For DICE og EA har gitt oss tillatelse til å si at årets Battlefield vil offentliggjøres klokken 16 den 9. juni. Noe mer enn det har vi ikke lov å si enda, men dere kan vel forstå at det ikke bare venter en trailer...