Arkane jobber med å la oss spille Redfall uten internettilgang

Det er noen spilldesignfunksjoner som egentlig aldri faller i god jord hos oss spillere. Fremtredende mikrotransaksjoner og lootbokser har i lang tid vært de mest bemerkelsesverdige, men når vi går over til en mer online spillindustri har stadig flere titler hatt krav om at vi er koblet til internett, noe som sjelden er populært. Spesielt når et historiefokusert spill som gjerne også kan spilles i sin helhet alene, slik tilfellet er med Arkanes Redfall. Helt siden det ble annonsert at spillet vil kreve en konstant onlinetilkobling har fansen kritisert dette voldsomt, så det er godt å høre at tilbakemeldingene har blitt hørt.

Eurogamer forteller at spillregissøren Harvey Smith sa følgende om Redfall sitt internettkrav:

"Det er to måter utviklere kan reagere på det, ikke sant? De kunne si: «Herregud, du er alltid på nett. Hvis du kommer på Steam og det ikke er online freaker du ut. Hvis du kommer på Xbox, og du ikke kan få den nyeste oppdateringen eller se hva vennene dine gjør, freaker du ut. Du vil alltid være online!' Men det svaret tror jeg mangler empati.

Det er folk som bor på steder der det er strømbrudd eller bredbåndet deres er dritt, eller de konkurrerer med familiemedlemmene sine fordi moren deres streamer en film eller broren deres er på en annen enhet. Og så synes jeg det er en legitim kritikk."

Smith fortsatte:

"Vi tar det med mye empati. Vi lytter. Og vi har allerede startet arbeidet med å løse dette i fremtiden. Vi må gjøre noen ting som å kryptere lagringsspillene dine og gjøre en haug med brukergrensesnittarbeid for å støtte det. Og så ser vi på - jeg skal ikke love noe - men vi ser på og jobber aktivt for å fikse det i fremtiden."

Når det gjelder hvorfor Redfall trenger å være online i utgangspunktet, berørte Smith også det og uttalte at det var relatert til tilgjengelighets- og telemetrikk-informasjon, og at det lar Arkane se hva spillerne sliter mest og hva som må takles først.

Vi har nylig hatt sjansen til å spille en haug med Redfall, og du kan finne forhåndsvisningen vår her.