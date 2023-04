Armored Core VI: Fires of Rubicon-gameplay bekrefter lansering i august

HQ

Tidligere denne uken hevdet jeg at Armored Core VI: Fires of Rubicon ville lanseres i slutten av august, noe som betydde at det bare ville være et spørsmål om tid før vi fikk en offisiell kunngjøring og faktisk se spillet i aksjon. Det viser seg at vi fikk begge deler samtidig.

FromSoftware har gitt oss den første gameplay-traileren for Armored Core VI: Fires of Rubicon, og den ender med å bekrefte at spillet lanseres 25. august. Når det gjelder spillingen ser det ut som det både Armored Core-fans og mange andre har ønsket, ettersom vi vil kunne utforske gigantiske områder med mye variasjon mens vi kjemper mot et stort utvalg av forskjellige mechs med utrolig mange særegenheter. Jeg foreslår at du ser traileren flere ganger, for den gir også en indikasjon på hvor tilpassbar vår egen mech er, så historien med forskjellige avslutninger er ikke det eneste aspektet som gjør dette etterlengtede spillet veldig gjenspillbart.