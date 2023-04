Rapport: Armored Core VI: Fires of Rubicon lanseres i august

HQ

Ryktene om et nytt Armored Core hadde allerede gått i noen år da FromSoftware endelig offisielt annonserte Armored Core VI: Fires of Rubicon på The Game Awards i desember, så det var ikke så overraskende da traileren avsluttet med å avsløre at spillet vil lanseres en gang i år. Vi fikk ikke et spesifikt utgivelsesvindu da, men du kan være ekstremt sikker på at vi får vite mer om det senest om seks uker.

For vanligvis svært pålitelige Tom Henderson hos Insider-Gaming hevder Armored Core VI: Fires of Rubicon skal lanseres i august. Undertegnede hørte sent i august tidligere denne måneden, så at Henderson spesifikt sier at det kommer 25. august høres veldig troverdig ut.

Med tanke på at det bare er fire måneder unna vil du garantert høre offisielle nyheter om dette senest på Summer Game Fest den 8. juni, ettersom Geoff Keighley har et veldig godt forhold til FromSoftware etter å ha debutert trailere for både Sekiro: Shadows Die Twice og Elden Ring de siste årene før han fikk æren av å annonsere Armored Core VI: Fires of Rubicon i desember i fjor.

Hvordan høres den datoen ut for deg?