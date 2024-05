Arrowhead-sjefen feirer Sonys holdningsendring på Steam på den mest originale måten som er mulig

HQ

At dataspillbransjen står ved et veiskille, er noe vi praktisk talt nevner hver eneste dag i forbindelse med nyheter om interne omstruktureringer, oppsigelser og nedleggelser av studioer. De store selskapene (som står for og kontrollerer investeringene i titlene) er langt mer i utakt med samfunnets skiftende meninger, og det er de uavhengige studioene som ser ut til å ha en bedre forståelse av hva spillerne ønsker å spille, og hvordan de kan levere det til dem. Larian er en av de ledende eksponentene, og det samme er Arrowhead Studios.

I morges så vi en fullstendig reversering av Sonys PC-utgivelsespolitikk takket være Helldivers II. Arrowheads spill er ikke bare en pengemaskin som en live-tjeneste, det er også en av de få titlene i dag der de har klart å skape en meta og systemer i spillet som får modellen til å fungere og trives. Forrige helgs kontrovers utslettet nesten det harde arbeidet de siste månedene, men Arrowhead-sjef Johan Pilestedt har vist at han vet hvordan han skal snu ting rundt og få spillerne tilbake på sin side.

Det du kan se på bildet utvikleren har lagt ut, er den nåværende oppdaterte grafen over de negative anmeldelsene Helldivers 2 samlet seg på Steam, som Pilestedt planlegger å gjøre om til en ny kappe (et rent kosmetisk tilbehør) for spillere. Åpenbart har forslaget blitt anerkjent (ikke uten noen vitser) av det meste av samfunnet, og det ser ut til at Helldivers II på kort tid vil legge bak seg denne mørke helgen der tyranni nesten beseiret Super-Earth-demokratiet.