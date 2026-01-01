Tenniskalenderen i 2026: datoer for alle Grand Slams, ATP og WTA Masters 1000 i 2026
De viktigste dagene i tennissesongen 2026, inkludert de største ATP- og WTA-arrangementene.
2026 er her, og tennissesongen starter i morgen for ATP og WTA: United Cup i Australian, en mixed-gender-konkurranse som spilles i lag, men med 500 ATP- og WTA-poeng til vinneren, starter 2. januar, med årets første Grand Slam i slutten av måneden.
2025-sesongen ble dominert av to spillere på herresiden, Jannik Sinner og Carlos Alcaraz, som har mer enn dobbelt så mange poeng som Zverev, Djokovic, Auger-Aliassime eller Fritz. På kvinnesiden gjentok Aryna Sabalenka tittelen som verdens nummer 1, men rangeringen er mer åpen, med fire forskjellige spillere som har vunnet Grand Slams: Madison Keys, Coco Gauff, Iga Swiatek og Sabalenka.
Hvem vil reise seg i 2026? Hvem vil vinne flest turneringer? Her er kalenderen med de viktigste tennisturneringene i det nye året (teller de fire Grand Slams, ni ATP Masters og ti WTA Masters, og ATP- og WTA-finalene) :
Tennissesongen i 2026
Januar 2026
- GRAND SLAM: Australian Open (18. januar - 1. februar)
Februar 2026
- WTA Masters 1000: Qatar Open (9.-15. februar)
- WTA Masters 1000: Dubai Open (16.-22. februar)
Mars 2026
- ATP & WTA Masters 1000: Indian Wells (4. - 15. mars)
- ATP & WTA Masters 1000: Miami Open (18.-29. mars)
April 2026
- ATP Masters 1000: Monte-Carlo Masters (5. - 12. april)
- ATP & WTA Masters 1000: Madrid Open (22. april - 3. mai)
Mai 2026
- ATP & WTA Masters 1000: Internazionali BNL d'Italia Roma Open (6.-17. mai)
- GRAND SLAM: Roland Garros (24. mai - 7. juni)
Juni 2026
- GRAND SLAM: Wimbledon (29. juni - 12. juli)
august 2026
- ATP & WTA Masters 1000: Canadian Open (2. - 12. august)
- ATP & WTA Masters 1000: Cincinnati Open (13.-23. august)
- Tennis: US Open (31. august - 13. september)
September 2026
- Laver Cup (25. - 27. september)
- Billie Jean King Cup-finaler (21. - 26. september)
- WTA Masters 1000: China Open (28. september - 4. oktober)
oktober 2026
- WTA Masters 1000: Wuhan Open (12.-18. oktober)
- ATP Masters 1000: Shanghai Masters (7.-18. oktober)
November 2026
- ATP Masters 1000: Paris Masters (2. - 8. november)
- WTA-finalene (9.-15. november)
- ATP-finalene (15. - 22. november)
- Davis Cup-finalene (24. - 29. november)
Gleder du deg til tennissesongen 2026? Hvem vil du støtte i ATP- og WTA-kretsene?