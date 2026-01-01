Tenniskalenderen i 2026: datoer for alle Grand Slams, ATP og WTA Masters 1000 i 2026

HQ

2026 er her, og tennissesongen starter i morgen for ATP og WTA: United Cup i Australian, en mixed-gender-konkurranse som spilles i lag, men med 500 ATP- og WTA-poeng til vinneren, starter 2. januar, med årets første Grand Slam i slutten av måneden.

2025-sesongen ble dominert av to spillere på herresiden, Jannik Sinner og Carlos Alcaraz, som har mer enn dobbelt så mange poeng som Zverev, Djokovic, Auger-Aliassime eller Fritz. På kvinnesiden gjentok Aryna Sabalenka tittelen som verdens nummer 1, men rangeringen er mer åpen, med fire forskjellige spillere som har vunnet Grand Slams: Madison Keys, Coco Gauff, Iga Swiatek og Sabalenka.

Hvem vil reise seg i 2026? Hvem vil vinne flest turneringer? Her er kalenderen med de viktigste tennisturneringene i det nye året (teller de fire Grand Slams, ni ATP Masters og ti WTA Masters, og ATP- og WTA-finalene) :

Tennissesongen i 2026

Januar 2026



GRAND SLAM: Australian Open (18. januar - 1. februar)



Februar 2026



WTA Masters 1000: Qatar Open (9.-15. februar)



WTA Masters 1000: Dubai Open (16.-22. februar)



Mars 2026



ATP & WTA Masters 1000: Indian Wells (4. - 15. mars)



ATP & WTA Masters 1000: Miami Open (18.-29. mars)



April 2026



ATP Masters 1000: Monte-Carlo Masters (5. - 12. april)



ATP & WTA Masters 1000: Madrid Open (22. april - 3. mai)



Mai 2026



ATP & WTA Masters 1000: Internazionali BNL d'Italia Roma Open (6.-17. mai)



GRAND SLAM: Roland Garros (24. mai - 7. juni)



Juni 2026



GRAND SLAM: Wimbledon (29. juni - 12. juli)



august 2026



ATP & WTA Masters 1000: Canadian Open (2. - 12. august)



ATP & WTA Masters 1000: Cincinnati Open (13.-23. august)



Tennis: US Open (31. august - 13. september)



September 2026



Laver Cup (25. - 27. september)



Billie Jean King Cup-finaler (21. - 26. september)



WTA Masters 1000: China Open (28. september - 4. oktober)



oktober 2026



WTA Masters 1000: Wuhan Open (12.-18. oktober)



ATP Masters 1000: Shanghai Masters (7.-18. oktober)



November 2026



ATP Masters 1000: Paris Masters (2. - 8. november)



WTA-finalene (9.-15. november)



ATP-finalene (15. - 22. november)



Davis Cup-finalene (24. - 29. november)



Gleder du deg til tennissesongen 2026? Hvem vil du støtte i ATP- og WTA-kretsene?