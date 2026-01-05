"Dametennis står på egne ben": Swiatek er kritisk til Sabalenkas "Battle of the Sexes"

HQ

Iga Swiatek, nummer to på WTA-rankingen, har vært kritisk til "Battle of the Sexes" mellom Aryna Sabalenka og Nick Kyrgios, som endte med at Kyrgios slo Sabalenka 6-3, 6-3, i en kamp som mange mente var skadelig for kvinnetennis og kvinneidrett i sin helhet.

Den polske spilleren sa at kampen var unødvendig, og at de ikke trenger å sammenligne seg med herresport. "Jeg har ikke sett den, for jeg ser ikke på slike ting. Jeg tror helt sikkert at det vakte mye oppmerksomhet. Det var underholdning, men jeg vil ikke si at det hadde noe med sosial endring eller viktige temaer å gjøre."

"Jeg tror navnet var det samme som det fra Billie Jean King-kampen i '73. Det var alt. Det var ikke flere likheter, for jeg føler at dametennis står på egne ben akkurat nå", sa Swiatek, og hevdet at "Vi har så mange flotte idrettsutøvere og flotte historier å presentere, at vi ikke nødvendigvis trenger å sammenligne oss med herretennis. Ærlig talt, det trenger ikke å være noen konkurranse."

Iga Swiatek representerer for tiden Polen i United Cup, den eneste mixed-gender-turneringen i ATP- og WTA-kretsene. Swiatek slo Eva Lys og Hubert Hurkacz slo Alexander Zverev, og dermed ble det 2-0-seier mot Tyskland.