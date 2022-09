Assassin's Creed Mirage bekreftet - Vises neste uke

HQ

Godt over seks måneder har gått siden Bloombergs Jason Schreier bestemte seg for å følge Ubisoft-tradisjonen at spillet ble avslørt lenge før planlagt ved å rapportere om et mindre Assassin's Creed-spill som gikk under kodenavnet Rift. I sommer pyntet han på dette ved å fortelle at det tar oss til Irak, samt at planen var en lansering i høst eller i løpet av våren. Kort tid etter annonserte Ubisoft at de ville avsløre hva fremtiden til Assassin's Creed er i en egen stream den 10. september. Etter enda flere lekkasjer den siste tiden har vi endelig fått skikkelig bevis på at det som i utgangspunktet skulle være en utvidelse til Assassin's Creed Valhalla blir en del av sendingen.

For Ubisoft bekrefter nå at det neste spillet i serien heter Assassin's Creed Mirage, og har samtidig gitt oss et bilde som nærmest bekrefter at turen går til Irak. Noe mer enn det ønsker de ikke å si enda siden spillet vil avdukes skikkelig i Ubisoft Forward-sendingen som starter klokken 21 den 10. september.