Assassin's Creed Shadows har blitt forsinket til februar 2025

Da Ubisoft bestemte seg for å avlyse Tokyo Game Show-arrangementet og også bestemte seg for å øksa en haug med presseforhåndsvisninger for Assassin's Creed Shadows, ble det stadig tydeligere at det ble tatt en beslutning om spillet bak kulissene. Vi har nå bekreftelse på dette.

Det franske selskapet har nemlig bestemt seg for å utsette Assassin's Creed Shadows og skyve lanseringen fra 15. november 2024 til 14. februar 2025. Ubisoft har gitt ut en uttalelse som forklarer denne avgjørelsen, og legger til :

"Dette er et ambisiøst tillegg til franchisen, en rik opplevelse som kan leves gjennom øynene til to unike hovedpersoner - men vi innser at vi trenger mer tid til å polere og avgrense opplevelsen, og skyve videre noen av våre viktigste funksjoner.

"Derfor har vi besluttet å utsette utgivelsesdatoen til 14. februar 2025. Spillet vil lanseres på et bredt spekter av plattformer, inkludert Steam ved lansering. I tillegg vil forhåndsbestillinger bli refundert, og alle fremtidige forhåndsbestillinger vil få den første utvidelsen gratis."

Med denne forsinkelsen i bakhodet blir november 2024 mindre fullpakket, mens februar 2025 fortsetter å utvikle seg jevnt og trutt til en absolutt titanisk måned der vi kan se frem til Kingdom Come: Deliverance II, Civilization VII, Lost Records: Bloom and Rage, Avowed, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Monster Hunter Wilds, og nå også Assassin's Creed Shadows. Jøss.