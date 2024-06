Assassin's Creed Shadows: Vi forklarer hvordan Yasuke snikdreper et mål

HQ

La meg starte med en ansvarsfraskrivelse. Dette kommer til å bli en merkelig forhåndsvisning. Som en del av Summer Game Fest i Los Angeles presenterte Ubisoft en titt bak lukkede dører på Assassin's Creed Shadows, men det var ikke akkurat et glimt av noe folk ikke allerede har sett i spillingen som ble vist på Ubisoft Forward. Så hvis du ikke allerede har gjort det, kan du sjekke ut de nye spillopptakene nedenfor, da denne forhåndsvisningen i hovedsak tjener formålet med å forklare hva en alternativ versjon av akkurat denne spilldelen inkluderer.

Effektivt viste Ubisoft meg hva som skjer når Yasuke tar på seg den samme slottsinfiltrasjonen og "attentatet" som Naoe. Det var også en kort ekstra smak av Naoes mer aggressive alternativer, som jeg kommer til senere, men for det meste skal jeg forklare hva som skjer når Yasuke angriper et beskyttet slott midt på dagen.

For det første er ikke Yasuke en snikmorder. Han er ikke kvikk, rask eller stille. Han er et beist, en stridsvogn, en naturkraft, og det gjenspeiles perfekt i spillestilen hans. Der Naoe slår til fra hustakene og utmerker seg med å snike og holde seg i skyggene, er Yasuke typen som angriper først og stiller spørsmål etterpå. Dette ble bevist i denne alternative spillsekvensen, der Yasuke går inn i slottet, utveksler katanaslag med en tung fiende, ødelegger rustningen hans og kutter ham ned med noen få slag, før han stormer mot en barrikadert dør og sprenger seg gjennom den uten å svette.

Etter dette tar Yasuke frem musketten sin og skyter ned noen trusler på avstand, før han tar sikte på en eksplosiv tønne for å fjerne en større gruppe fiender. Deretter får vi se Yasuke bruke et dash-angrep som gjør at han raskt kan redusere avstanden mellom seg og en fiende, for så å avslutte med et heftig slag som vil utslette de fleste fiender. Så, fordi Yasuke ikke kan stoppes på tradisjonelt vis, stormer han gjennom flere Shoji-skjermer som skiller ham og målet Lord Hayashi, som Kool-Aid-mannen som sprenger seg gjennom vegger, før han tar livet av målet med et brutalt katana-angrep gjennom magen. Etter å ha kappet ned noen etternølere som forsøker å stoppe Yasuke på vei ut av slottet, rir den høye og imponerende samuraien inn i solnedgangen. Det er stort sett den største forskjellen mellom de to karakterene når det gjelder hvordan de går frem for å utføre et snikmord.

Nå skal det sies at Naoe har noen mer aggressive ferdigheter som gjør at hun kan ta en mer offensiv tilnærming til den samme oppgaven som ble presentert i gameplayet ovenfor. Hun kan bruke sin bevegelighet og hurtighet til å uskadeliggjøre enhver rustning som beskytter fiender, før hun utløser et drepende slag. Hun kan også kaste kunai for å detonere eksplosive tønner, og bruke noen få unike evner, men generelt sett kan du se kjerneelementene som utgjør hvordan Naoe opererer ovenfor.

Men før jeg avslutter denne korte forhåndsvisningen, la meg gi deg noen flere detaljer om spillet. Det foregår på slutten av 1500-tallet under Azuchi-Momoyama-perioden, det er værsystemer som kan dukke opp fra ingensteds og påvirke spillet i stor grad, du kan velge å spille som Yasuke og Naoe når du vil, men det er kjerneelementer i historien der du må velge den ene eller den andre, og det er et spionnettverkssystem som minner meg om noen av styringselementene vi så i eldre Assassin's Creed -spill, som lar deg lære mer om målene før du prøver å forsegle skjebnen deres. Medspillregissør Charles Benoit avslørte også for meg i et intervju (som du kan se nedenfor) at kartet er omtrent like stort som Assassin's Creed Mirage, at teamet tappet Osaka- og Tokyo-teamene for å sikre at verden føltes autentisk, og at vi vil lære mer om hvordan Naoe og Yasuke ble venner på et senere tidspunkt, ettersom den første avsløringstraileren så ut til å vise de to karakterene på odds.

HQ

Ut fra tidligere Assassin's Creed -hovedpersoner å dømme føles Yasuke som litt av en karikatur, det neste trinnet i denne utviklingen som vi har sett Bayek, Alexios/Kassandra og Eivor ta gjennom Assassin's Creed Origins, Odyssey og Valhalla. Men bare fordi han ikke skildrer eller legemliggjør de typiske snikmordertrekkene, betyr ikke det at han ikke er morsom å se i aksjon. Når det gjelder Naoe, som vi har sett et par ganger, ser hun ut til å ligne mer på Basim fra Mirage, og sammen gir de to den ultimate måten å hengi seg til Assassin's Creed -fantasien på. Uansett er jeg spent på spillet, muligheten til å faktisk få prøve det, og jeg gleder meg til å lære mer om denne skildringen av det føydale Japan før det lanseres i sin helhet i midten av november.