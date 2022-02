Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök - forhåndstitt

HQ

Etter å blitt annonsert i desember 2021 er Ubisoft nå i gang med lanseringen av sin tredje utvidelse av Assassin's Creed Valhalla. Denne later derimot til å være noe annerledes fra tidligere utvidelser, ettersom den fokuserer på Odin i Eivors kropp, som jo er tilfelle i sideoppdragene hvor Eivor drikker det hallusinerende heksebrygget til Valka. Følgelig disker Dawn of Ragnarök opp en mytologisk fortelling dynket i magi og underverker mens Eivor reiser til det utrolige Svartalfeim for å finne og redde Allfadersønnen Balder, som har blitt fanget av ildkjempen Surt.

Fortellingen omhandler Havi (altså, Eivor som Odin) som ankommer Svartalfheim i søken etter svar, kun for å oppdage at landet er invadert av Muspelheim og Surts brennende armé. I sitt oppdrag for å redde Balder blir Havi involvert i forskjellige oppdrag for å hjelpe dvergene som nå lever i frykt og gjemsel fra Muspelheims legioner.

Hvis du har spilt Assassin's Creed Valhalla, eller de to foregående utvidelsene, vil det merkes at Dawn of Ragnarök ikke gjør særlig mye nytt. Man får fremdeles servert en fortelling gjennom samtaler mellom Havi og andre karakterer, satt til en stor og åpen verden av eventyr og intrige. Det sagt så er Svartalfheim vesentlig annerledes fra både England, Frankrike og Irland.

For dette er en verden ut av legendene, og nærmest definert av Yggdrasils viltvoksende røtter som kveiler mot horisonten, men likevel er blitt skadet av Muspelheims nærvær. Verdenen er stor og tettpakket med frodig natur, og fremhevet av dvergenes gylne bygg, byer og underverk. Det utstråler magi og intrige, men er likevel vansiret av Muspelheims armeer, som har gjort dette utrolige riket til et knust og kaotisk landskap.

Muspelheimingene er legemliggjøringen av vilt raseri. De er menneskelig utformet, men med et umiskjennelig mytisk preg takket være det brennende skinnet deres. Selv om majoriteten av disse er ville monstre, på samme størrelse med Havi, er det fremdeles variasjon i fiendetyper, som kjemper, væpnet med alt fra øks, spyd, sverd og skjold. Det som skiller Muspelheimingene fra andre fiender er deres evne til å styrke hverandre med brølende krigsrop som gjør andre fiender i nærheten vanskeligere å drepe. Legg til Fire Keeper-fiendene, som kan gjenopplive falne kamerater og forlenge en allerede vanskelig kamp, og du har med en gruppe fiender som er både hensynsløs og hardfør.

For å hjelpe Havi med å slakte seg gjennom Muspelheimingene er man i Dawn of Ragnarök utstyrt med et nytt evnesystem kalt «Hugr-Rip.» Denne evnen er forbeholdt utvidelsen, og man kan ikke bruke den i England eller andre steder. Det denne evnen lar deg gjøre er å transformere deg. Slik det forekommer i historien er Hugr-Rip noe som lar deg stjele livsessens og bruke det som drivstoff for magiske evner. I tilfelle Dawn of Ragnarök vil dette bety å kunne omforme seg til en ravn, gjenopplive drepte fiender for å kjempe sammen med deg, eller forvandle deg til en Muspelheiming slik at du kan snike deg gjennom Surts armeer ubemerket.

Det er fem slike evner å finne totalt. De kan oppgraderes slik at de for eksempel tillater Havi å drepe noen fra lufta mens hen er en ravn. I tillegg vil gjenstander og utstyr kunne oppgraderes til et nytt nivå, Divine, som åpner for ytterliggere tilpasning av runer og evner, og utvider tilpasningsmulighetene som allerede var tilgjengelig i Assassin's Creed Valhalla.

Selv om det ikke er helt klart hva som er drivkraften bak Dawn of Ragnarök, kommer utvidelsens nye våpen, atgeiren, med ny vri på kampsystemet, og legger vekt på angrepskombinasjoner for å skjære deg gjennom Muspelheimingene. Våpenet, en blanding av spyd og øks, stiller også med et snes henrettelsesmanøvere som lar deg demonstrere hvilken mektig hersker av Åsgard du egentlig er.

Dawn of Ragnarök stiller riktignok med et rikt utvalg fiender å slåss mot, men hvis du ønsker en utfordring å finslipe ferdighetene mot bør du stikke innom Valkyriearenaen. Her får du boltret deg i et utvalg kamputfordringer du bokstavelig talt kan skryte opp vanskelighetsgraden på, og dermed bli mer fortrolig med våpen og evner.

Returnerende spillere vil være tjent med å allerede ha kjentskap til Eivor og Havis allerede etablerte eventyr. For de som derimot ikke har jobbet seg opp til power level 340, som utvidelsen krever, tilbyr Ubisoft en oppgradering som lar deg hoppe rett inn i Dawn of Ragnarök om man vil. Hvis du bekymrer deg for at dette klusser til narrativet kan creative director, Mikhail Lozanov, berolige deg med at utvidelsen er lagd slik at spillere kan starte hvor enn de befinner seg i hovedspillet, og når enn man starter vil det bare berike Valhalla slik vi kjenner det.

Det er mye å glede seg til i Svartalfheim etter det vi ble vist å dømme, og det beste er jo at vi ikke må vente særlig lenge til Dawn of Ragnarök kommer. Utvidelsen lanseres til alle plattformer 10. Mars. Vi håper når den tid kommer, at vi utvidelsen kaster lys over den katastrofale undergangen som Ragnarök frampeker, og om så er tilfelle, vi får kunne spille som Havi nok en gang i fremtiden.