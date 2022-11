Assassin's Creed Valhalla sier farvel i desember og dropper New Game+

HQ

Selv om de aller fleste har begynt å rette fokuset mot Assassin's Creed Mirage og de andre kommende spillene i serien skal vi ikke glemme Ubisofts løfte om å gi Assassin's Creed Valhalla en skikkelig "avslutning". Nå vet vi akkurat når det er tid for å ta farvel.

Utviklerne har lagt ut en blog hvor de avslører at Assassin's Creed Valhallas gratis The Last Chapter-utvidelse lanseres den 6. desember. Dette blir altså spillets siste, så vi loves at nesten alle spørsmålene om Eivor skal besvares.

Noe som dessverre ikke vil være inkludert i oppdateringen er New Game+, for det var tydeligvis ikke verd arbeidet når gjenspillingsverdien ville vært minimal. I stedet skal det bli mulig å alltid ha hetten over hodet og et par andre hemmelige ting vi skal få vite mer om nærmere oppdateringen.