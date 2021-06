Assassin's Creed-skaper går til Dead Space og Star Wars

I løpet av sine 16 år hos Ubisoft har Eric Baptizat ledet utviklingen av spill som Assassin's Creed IV: Black Flag, Assassin's Creed: Origins og Assassin's Creed Valhalla, så man kan trygt si at han har gitt oss noen meget gode spill. Derfor er hans nyeste annonsering både skuffende og spennende.

Etter kort tid med rykter bekrefter Baptizat på LinkedIn at han forlot Ubisoft i april for å gå til EA Motive. For de som ikke vet det er Motive studioet som var hovedansvarlig for historiedelen i Star Wars Battlefront II og i disse dager lager et nytt Star Wars- og ryktet Dead Space-spill. Hvilket prosjekt han jobber på er foreløpig ukjent, så vi får bare se når fremtidige spill avdukes.