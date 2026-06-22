Aston Martin planlegger angivelig en revolusjon til Grand Prix i Ungarn: AMR26B, nærmest en helt ny bil

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Aston Martin har vært den store skuffelsen i denne Formel 1-sesongen: etter ni løp har de kun oppnådd ett poeng, takket være Fernando Alonso i Monaco: bilen, designet av Adrian Newey og drevet av Honda, sliter til tider med å fullføre løpene, for ikke å snakke om å kjempe om poeng (i begynnelsen ble den beskrevet som farlig på grunn av vibrasjoner).

Ifølge Motorsport Italia (via Soy Motor) jobber det britiske raceteamet nå med å innføre en revolusjon: ikke en oppgraderingspakke, men en nesten fullstendig omdesignet bil, både når det gjelder motor og chassis, som skal hete AMR26B eller AMR26 Evo.

Newey står bak omdesignet, som kun skal beholde forhjulsopphenget fra den nåværende bilen og få en «dristigere» løsning på bakhjulsopphenget. Den britiske ingeniøren har samarbeidet med aerodynamikeren Enrico Cardile og skal ha satset mer på aerodynamikeren Gioacchino Vino og sjefsdesigner Duncan Elliott, som begge er hentet fra Mercedes.

Samtidig skal Honda redesigne motoren takket være ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), en regel som tillater de svakest presterende F1-lagene å gjøre større forbedringer avhengig av hvor stort etterslepet deres er i forhold til resten av bilene på startfeltet: Hondas motorer ligger nesten ti prosent bak F1-lederne.

Og når vil denne nye Aston Martin-bilen være klar? Motorsport Italy opplyser at planen er å ha den klar til det ungarske Grand Prix, 26. juli (om fire løp), rett før sommerpausen. Målet, ifølge reporter Franco Nugne, er å kjempe om poeng igjen når den blir introdusert.

Tror du Aston Martin har en sjanse til å forbedre seg midt i denne Formel 1-sesongen? Fernando Alonsos fremtid i teamet kan avhenge av suksessen til denne massive oppgraderingspakken...