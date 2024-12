Astro Bot legger til et nytt område gratis på fredag

HQ

I desember i fjor la Santa Monica til den eksepsjonelle Valhalla-modusen til God of War: Ragnarök gratis, og et annet elsket PlayStation-studio vil prøve å gjøre det til en tradisjon i år.

Team Asobi avslører at et helt nytt nivå vil bli lagt til Astro Bot gratis natt til fredag. Banen heter Winter Wonder, og vil være en tradisjonell bane, ikke en av de speed-running-banene vi visste skulle komme. Det er imidlertid nærmest alt vi får vite, siden de japanske utviklerne ikke ønsker å røpe hvilke spill de nye spesialrobotene kommer fra eller de andre overraskelsene som venter oss. Du kan imidlertid få noen ledetråder ved å ta en nærmere titt på det nederste bildet.

Det er viktig å merke seg at du må ha fullført det beste spillet i 2024 for å få tilgang til Winter Wonder, noe trofélisten viser at de fleste som har startet Astro Bot allerede har gjort.