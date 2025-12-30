Atlus har ikke hastverk med å lage en Metaphor: ReFantazio-oppfølger

HQ

Metaphor: ReFantazio var en av 2024s største kritikersuksesser. Med hele 94 poeng på Metacritic og en fantastisk anmeldelse fra vårt eget nettverk, i tillegg til imponerende salgstall, skulle man tro at Atlus ville gripe sjansen til å lage en oppfølger.

Men som regissør Katsura Hashino fortalte Game Informer i et intervju, er ikke ting så enkelt. "Bare fordi vi hadde en viss suksess, vil vi ikke bare hoppe på det og raskt legge ut noe som en oppfølger," sa han. "Vi vil virkelig tenke oss om og sørge for at hvis vi er i stand til å fortsette i denne serien, setter vi sammen noe som bygger på de verdiene vi klarte å tilføre dette spillet."

Hashino gjør det klart at flere veier blir utforsket med Metaphor, men Atlus ser ikke på en potensiell oppfølger bare på grunn av den tidligere suksessen. "Vi ser fremover på hva vi kan gjøre med denne serien, men vi vil ikke bare handle på den fordi vi hadde et visst suksessnivå, hvis det gir mening," la han til.

Hva ønsker du å se i en Metaphor: ReFantazio oppfølger?