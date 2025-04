Atomfall overgår to millioner spillere totalt

HQ

Det tok ikke lang tid før Rebellions Atomfall passerte én million spillere totalt, da det oppnådde denne bragden kort tid etter lanseringen. Det har tatt litt lengre tid enn forventet, men spillet, som allerede sies å være det britiske studioets beste lansering til dags dato, har nå passert to millioner spillere totalt.

Dette har blitt bekreftet i en ny infografikk som gir en oppdatering om spillertendenser og vaner. Vi blir fortalt at over 5,9 millioner NPC-er har fått hjernen knust av et cricket-bat, mens over en halv million kopper te har blitt konsumert. I tillegg har det blitt bestilt en kvart million halvlitere med øl, funnet 3,6 millioner tegneserier, avdekket 12,7 millioner cacher og spist 14,1 millioner bokser med kjøtt (som tilfeldigvis er Atomfall spillernes favorittmat).

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du lese vår anmeldelse av Atomfall, og til og med sjekke ut spillet i dag på PC, PlayStation, Xbox og til og med via Game Pass.